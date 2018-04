Un vlogger din Barcelona risca inchisoarea, dupa ce a hranit un cersetor roman cu pasta de dinti (Video)

Ziare.

Tanarul, pe nume Kangua Ren, a mers sa dea cativa bani si un pachet de biscuiti cersetorului, numai ca inainte a inlocuit crema cu pasta de dinti.Vloggerul chiar s-a filmat glumind ca, astfel, ii va face un bine cersetorului, ajutandu-l sa se spele pe dinti, scrie The Telegraph : "Cred ca nu si-a mai curatat dintii de cand a saracit".Atunci cand l-a intalnit pe strada pe Gheorghe L., in varsta de 52 de ani, vloggerul l-a intrebat care este cea mai mare suma primita si l-a intrebat daca ii este foame. Cersetorul a luat biscuitii, insa a vomitat dupa ce a mancat.Intamplarea, care a avut loc in luna ianuarie 2017, a fost filmata si postata online de tanarul originar din China si i-a adus acestuia peste 2.000 de euro din reclamele de pe YouTube.Autoritatile insa nu au fost atat de amuzate de isprava vloggerului si i-au intocmit dosar penal pentru infractiune impotriva integritatii morale, in ciuda faptului ca acesta a sters clipul de pe YouTube si a incercat sa-i cumpere tacerea cersetorului cu 300 de euro. Kangua Ren risca acum doi ani de inchisoare si trebuie sa-i plateasca cersetorului daune de 30.000 de euro.Potrivit anchetatorilor, vloggerul nu este la prima isprava de acest fel. Anterior, le-a dat copiilor si batranilor sandvisuri cu excremente ale pisicii sale.In ce il priveste pe cersetorul roman, acesta a povestit, pentru El Pais, ca a facut inchisoare in timpul regimului comunist si ca a fost internat intr-un spital de psihiatrie, dar ca nu stie pentru ce. Referitor la incident, romanul a spus ca niciodata nu s-a purtat nimeni atat de urat cu el pe strada si ca oamenii din barul langa care se afla atunci cand a vomitat l-au ajutat de multe ori cu alimente si haine.