300.000 de copii romani s-au nascut in doar 4 tari europene de la intrarea tarii in UE

Datele au fost obtinute de deputatul Daniel Popescu care a solicitat informatiile Ministerului Afacerilor Interne cu privire la numarul de copii romani nascuti in afara tarii in perioada 2007-2018.Deputatul USR de diaspora a interpelat MAI in legatura cu numarul de certificate de nastere emise pentru copiii nascuti din cel putin un cetatean roman in diaspora din anul 2007 si pana in prezent, transmite USR intr-un comunicat remis sambataDeputatul Popescu este vicepresedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii si a vrut astfel sa afle cresterea naturala a numarului de romani din diaspora in perioada 2007-2018.In comunicatul citat, deputatul USR a selectat datele despre cele 4 tari din UE cu cel mai mare numar de romani: Italia, Spania, Marea Britanie si Germania.Iata cateva date relevante:In total, in perioada 2007-2018 (septembrie), s-au nascut 144.983 de cetateni romani.In total, s-au nascut in perioada 2007-2018 81.858 cetateni romani.In perioada 2007-2018 (septembrie), numarul de cetateni romani nascuti a fost de 39.903.In total, in perioada 2007-2018 (septembrie), s-au nascut 31.026 de cetateni romani.Pentru o privire mai atenta asupra informatiilor oferite de Ministerului Afacerilor Interne (inclusiv date privind numarul de certificate de nastere emise, defalcate pe ani si tari de nastere), cei interesati pot accesa urmatorul LINK "Este evident ca, atunci cand - tanar fiind - alegi sa iti intemeiezi o familie si sa ai copii peste hotare, cu greu mai poti vorbi de o eventuala intoarcere in Romania. Copiii nascuti peste hotare din cel putin un parinte roman reprezinta un semnal destul de clar al faptului ca parintii respectivi iau in calcul stabilirea definitiva in afara granitelor si, implicit, divortul de Romania", sustine Daniel Popescu in comunicatul citat.B.B.