5 greseli pe care sa nu le faci cand te muti in strainatate

Achizitionarea imediata a unei locuinte

Semnarea unui contract de munca pe termen lung

Buget insuficient

Dezinteres pentru invatarea limbii

Lacune in cercetarea destinatiei

Hotarati sa isi cladeasca un viitor intr-o tara prospera sau dornici sa isi rotunjeasca veniturile pentru a se intoarce acasa mult mai potenti financiar, majoritatea celor care se muta in strainatate iau decizii pripite pe care uneori ajung sa le regrete.Definitiva ori pe termen scurt, decizia de a pleca peste mari se poate transforma rapid intr-un dezastru daca intregul proces nu este gandit si planificat in mod corespunzator.Iata ce greseli trebuie sa eviti cand te stabilesti intr-o alta tara, ca sa experimentezi o tranzitie cat mai usoara posibil.Daca intentionezi sa te muti permanent in strainatate, graba de a cumpara o proprietate ar putea fi considerata o mutare riscanta.Ca sa te bucuri de sederea ta in alta tara trebuie sa astepti cel putin un an de zile inainte de a opta pentru o locuinta proprie.Chiar daca ti se pare ca statul in chirie inseamna sa arunci niste bani pe fereastra, aminteste-ti ca nu stii prea multe despre noua destinatie.S-ar putea sa constati ca zona pe care tu o consideri ideala este extrem de zgomotoasa in orele de varf sau ca traficul e infernal pana in orice alta parte a orasului.Cu un angajament atat de mare, cel mai simplu ar fi sa te protejezi din punct de vedere personal si financiar si sa te stabilesti mai bine inainte de a face investitii majore.Una dintre erorile pe care trebuie sa le eviti atunci cand te deplasezi intr-o alta tara este semnarea unui contract de munca indelungat.Doar pentru ca ti-ai dorit sa fii profesor de engleza in China ori agent imobiliar in Elvetia, nu inseamna ca vei iubi realitatea.S-ar putea sa nu observi diferenta uriasa din viata ta si sa fii pregatit sa perseverezi ca depasesti orice fel de bariere in primele luni, insa pe termen lung lucrurile nu vor functiona cum ai visat.Iar daca ai semnat un contract pe un an, aceasta conditie va fi dificil, daca nu chiar imposibil, de rectificat.In cazul in care vei renunta la job mai devreme din diferite motive, asta se va reflecta negativ asupra carierei tale.Nici un angajator nu va oferi referinte bune cuiva care si-a incalcat contractul, iar intr-o tara straina ai o nevoie uriasa de recomandari.Ca sa eviti orice neplacere, negociaza un contract initial mai scurt, cu optiunea de prelungire, ori solicita o perioada de proba.Iti va fi de ajuns sa te convingi daca jobul ti se potriveste si merita sa te angajaezi pentru o perioada indelungata.Multi dintre imigranti fac greseala de a-si subestima nevoile financiare atunci cand se muta in strainatate.Cateva calcule anticipate te vor ajuta sa iti pui la punct un buget cat mai realist.Poti afla aici curs dolar ca sa stabilesti cat mai in detaliu cheltuielile pe care le vei avea in alta tara.Ia in considerare costurile pentru chirie, utilitati, nevoi zilnice, cumpararea unor produse esentiale precum obiecte de mobilier sau ustensile de gatit.Cateva cautari pe internet iti vor fi de ajuns ca si iti faci o imagine de ansamblu asupra viitorului buget.De asemenea, economiseste ceva bani si pentru a acoperi orice lucru neasteptat care poate sa apara odata cu tranzitia ta intr-o noua tara.De la a-ti face prieteni si pana la a intelege contractul de inchiriere sau pe cel de munca, este absolut fundamentala cunoasterea limbii locale sau a uneia de circulatie internationala.Cu toate ca poate parea ciudat, multi dintre cei care migreaza peste hotare mizeaza pe faptul ca limba nu va fi o problema si o vor invata pe parcurs.Insa, discutia cu un comerciant sau conversatia la locul de munca se pot dovedi adevarate lupte, asa ca pregateste-te bine inainte de a pleca daca vrei sa te integrezi in societate.Este absolut necesar sa stii cuvintele de baza si cum sa formulezi o fraza pentru a nu face o impresie proasta celor cu care intri in contact.Pana la urma, comunicarea decenta este o chestiune care tine de bunele maniere.Inainte de a te deplasa in strainatate, analizeaza atent cat mai multe aspecte care tin de cultura locala, economie si modul de viata.Incearca sa te familiarizezi cu legile, cauta informatii despre taxe si impozite, cerceteaza reglementarile cu privire la sistemul medical, cel educational, drepturile imigrantilor sau chiar sistemul de transport public.Este important sa stii inainte ce produse sunt interzise in tara unde mergi deoarece sunt state care interzic trecerea granitei cu alimente ori alcool.Cu cat te organizezi mai bine cu atat iti va fi mai usor sa transformi relocarea intr-o experienta frumoasa.Simpla acceptare a faptului ca lucrurile sunt diferite si planificarea atenta a deplasarii in strainatate pot conduce la evitarea multor greseli.Incearca sa te pregatesti cat mai bine pentru aceasta etapa si acorda atentie notiunilor prezentate, ca sa faci din sederea ta intr-o alta tara o adevarata reusita.