Cei mai multi copii care cresc in alte tari din UE sunt romani

Germania gazduieste cei mai multi migranti sub 20 de ani din afara UE

Un studiu recent al Centrului de cunostinte pentru migratie si demografie al Comisiei Europene arata cati copii imigranti locuiesc in Uniunea Europeana si din ce tari provin. Autorii studiului estimeaza ca in jur de 7 la suta dintre copiii care traiesc in UE au cetatenia unei alte tari. Doua treimi dintre acestia s-au mutat intr-o tara UE dintr-un "stat tert", din afara spatiului comunitar, o treime sunt cetateni ai UE care locuiesc in alt stat membru.In perioada 2014-2018, numarul imigrantilor cu varste sub 20 de ani a crescut (2018 fiind anul cel mai recent din care exista cifre concrete cu privire la aceste evolutii), dar nu atat de mult cum ar fi fost poate de asteptat in contextul crizei refugiatilor din 2015. O concluzie surprinzatoare a studiului: migratia din state UE in alte state ale spatiului comunitar a crescut de doua ori mai mult decat cea din state terte, in ciuda crizei refugiatilor.Potrivit studiului, aproape 600.000 de copii si tineri romani sub 20 de ani traiesc in alt stat al Uniunii Europene - numarul cel mai ridicat din intregul spatiu comunitar (cifrele se refera la anul 2018). Pe locul doi, la o distanta foarte mare, e Polonia cu aproximativ 240.000, urmata de Bulgaria, Italia, Franta si Germania.Datele cele mai exacte care stau la baza acestui studiu sunt cele legate de cererile de azil. In aceste cazuri, tarile sunt obligate sa raporteze varsta socitantilor de azil agentiei UE de statistica Eurostat.In contextul crizei refugiatilor, cele mai multe cereri de azil au fost inregistrate in 2016. E foarte probabil ca multe dintre acestea sa fi fost inaintate de catre persoane care au ajuns in Europa in 2015. In 2016, aproape 400.000 de cereri de azil veneau de la persoane sub 18 ani. Numarul a scazut la 185.000 in 2018, iar estimarile pentru 2019 indica o scadere si mai pronuntata.Intre 2015 si 2017, 60 la suta dintre cererile de azil erau inaintate de persoane provenind din trei zone de conflict: Afganistan, Siria si Irak. 15% din cereri veneau de la oameni din Balcani si Europa de Est.In contextul politicii germane a frontierelor deschise din timpul crizei refugiatilor din 2015, nu-i de mirare ca Republica Federala gazduieste numarul cel mai ridicat de copii si tineri sub 20 de ani din state terte. Pentru 2018, autorii studiului estimeaza ca e vorba de 1,1 milioane. Numarul acesta a crescut in Germania mai mult intre 2014-2018 decat pe aproape tot continentul, ajungandu-se la o crestere de aproape jumatate de milion. Alte tari in care a crescut considerabil numarul migrantilor sub 20 de ani din afara Uniunii Europene sunt Austria, Suedia si Malta.Italia a inregistrat o scadere de aproximativ 60.000 in aceeasi perioada, dar se afla, cu toate acestea, pe locul doi dupa Germania pe lista statelor UE in care locuiesc cei mai multi copii si tineri sub 20 de ani care provin din state terte. Pe locul trei se afla Franta, urmata de Spania, Marea Britanie si Grecia. Romania ocupa unul dintre ultimele locuri, cu doar 8.788 de copii si adolescenti din state terte.