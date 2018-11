Cercul vicios al celor trei revolutii romanesti

Romania e un spectacol al polarizarii si dezbinarii

Ofensiva impotriva libertatii romanilor, lansata in UE de Eugen Teodorovici , trimite la esenta crizei care zguduie tara si care, aflata intr-un teribil cerc vicios, pare sa reclame solutii cu totul insolite. Ca regimul Dragnea nu le gaseste decat pe cele mai contraproductive tine de insasi natura lui.Daca Romania Mare a fost, asa cum am reliefat in eseul "Tristetea unui centenar ratat", opera vointei de unire a romanilor de toate etniile si confesiunile, cum e tara in prezent, de ce este asa si cum va fi de acum incolo? Pe moment, Romania e un spectacol al polarizarii si dezbinarii.Tara se tot micsoreaza, divizandu-se intre una care, sastisita de nelibertate si nedreptatea refeudalizarii emigreaza si dispare, pierzandu-se treptat in Vest. O alta Romanie, angrenata intr-o revolutie antimeritocratica, devine astfel, demografic, un ciot tot mai mic, fiind totodata scena frustrarilor si a unei ample migratii interne spre marile orase, precum si a unei revolutii pasnice tot mai putin capabile sa umple strazile si sa mobilizeze opozitia politica.In consecinta, Romania profunda se goleste. Iar cealalta aluneca, irepresibil, spre totalitarism. Ne putem lamenta cat vrem. A ignora realitatile n-are cum opri degringolada. Nici fatalismul, nici onirismul nu ajuta.Mai de folos ar fi o analiza riguroasa. Care sa tina seama, intre altele, de faptul ca, din Romania care pleaca, nu se mai intoarce decat o minoritate, avand perpetuu fuga la picior. Cand va simti ca lucrurile se inrautatesc ireversibil intre Carpati si Teleorman, acesti oameni cu alternative isi vor lua lumea in cap din nou. Dar de ce pleaca oamenii? Din saracie lucie?Nu tocmai. Chiar dimpotriva. Cei prea saraci n-au timp si forta pentru o emigrare. Cum n-au nici pentru a se rascula. Pleaca din deziluzie crunta si pentru ca ii ademeneste o speranta de ameliorare relativ rapida, iar emigrarea li se pare cea mai fezabila revolutie, in stare s-o substituie pe cea sangeroasa, confiscata, din decembrie 1989.In "Adeptii fanatici", Eric Hoffer, un ganditor american analizand persuasiv fenomenul extremist si revolutionar, atragea atentia asupra caracterului "intersanjabil al miscarilor de masa". Hoffer evidentia, in context, inrudirea religiilor politice globale, de felul comunismului, sau nazismului, cu miscarile de masa religioase, nationaliste si sociale, precum si cu aparitia, si ea revolutionara, a crestinismului.Potrivit lui, migratia nu e, adesea, altceva decat o miscare de masa, revolutionara. Cea romaneasca e alimentata nu doar de o funciara mefienta in autoritatile politice, nationale si religioase romanesti, de neincredere in capacitatea democratiei de a se redresa si a revolutiei pasnice a unor miscari ca #rezist de a invinge.O hraneste si speranta unei grabnice ameliorari a conditiei romanului prin emigrare.Dinamismul acestei a treia revolutii romanesti, pe langa cea antimeritocratica si a celei pasnice, interne, nu slabeste cu timpul, ci, paradoxal, se intareste pe masura ce ia amploare. Pentru ca goleste de rezistenti o tara tot mai precar, mai insolent, incompetent si arogant condusa de regimul catastrofal care le-a demolat romanilor si egalitatea in fata legii si sansa la o scoala, la o economie, finante, spitale si o infrastructura moderne.Trezirea din iluziile ultimelor decenii, pe fondul dezamagirilor provocate de PSD in toate sferele vietii publice, impulsioneaza de asemenea, masiv, migratia. Aici incepe si se termina un cerc vicios.Plecarea oamenilor goleste visteria tarii, lasand cleptocratiei prea putin de furat. Motiv pentru care segmente tot mai numeroase de romani ramasi sau plecati se vad din ce in ce mai haituiti fiscal.Inainte ca saracia lucie sa bata la usa, protestatarii reactioneaza cum pot. Dau bir cu fugitii, anemiind rezistenta. Ceea ce reduce sansele pasnicei revolutii interne de a repune tara pe linia de plutire. In consecinta, i se da represiunii, sustinute de mijloace tehnice din ce in ce mai sofisticate, posibilitatea de a deveni tot mai eficienta. Ceea ce ii indeamna si pe altii sa-si ia lumea in cap.Asa se face ca, prea putin sensibila sau chiar indiferenta la neajunsuri occidentale ca islamizarea, ascensiunea populismelor si lasitatea fata de Rusia, revolutia migratiei spre Apus ia proportii. Ceea ce amplifica criza privarii de sclavi necesari oligarhiei teleormanene.Ceea ce-i determina pe mai-marii regimului, alertati de perspectiva de a ramane singuri intr-o tara devalizata, sa propuna limitarea celor mai importante libertati daruite romanilor gratie aderarii la NATO si UE.Or, inainte de a reinstaura, comunist, controalele la granite, autoritatile dambovitene au intervenit pe langa cele europene. Eugen Teodorovici a admis ca a abordat in UE chestiunea limitarii validitatii "permiselor de munca" romanesti si, nu mai putin scandalos, a retragerii lor "dupa cinci ani".Incomensurabila ignoranta a unui ministru ridicol, a carui incompetenta nu e egalata decat de nestiinta din pricina careia pare ca n-are habar ca romanii, membri ai UE, n-au nevoie de permise de lucru, l-a impins sa dea frau liber instinctului sau totalitar, parte inextricabila a ADN-ului PSDist.Ceea ce e una. Cu totul alta ca, in loc sa rezolve ceva, asemenea propuneri de stopare, prin revenirea la serbie, a brain-drainului care exsanguineaza Romania a panicat segmentul cel mai energic, tenace si harnic al comunitatii, determinandu-i si pe unii dintre cei mai patrioti sa vrea s-o ia la picior inainte de a fi prea tarziu.Ca neajunsul migratiei nu e pur romanesc, ci afecteaza, ce-i drept mai bland, si restul Europei rasaritene, precum si faptul ca multi sunt frustrati nu doar de cleptocratii romani si moldoveni, ci si infricosati de tot mai belicoasa Rusie a lui Putin, care sustine din rasputeri, propagandistic, regimurile penalilor de la Bucuresti si Chisinau, nu schimba situatia decat marginal.In schimb, sporeste dinamismul fenomenului. Si il accelereaza. Dar e oare fara leac? Faurirea Romaniei Mari ne-nvata altceva. O reliberalizare credibila si reunificarea in spirit civic, democratic, interetnic, interconfesional si prooccidental, precum si intoarcerea la cinste, decenta si onoare, deci la valori complet abandonate de regimul Dragnea, l-ar mai putea, eventual, frana.S-ar rupe astfel cercul vicios si s-ar iesi din agonia actuala. Dar e greu de crezut ca Romania tiraniei, a contrarevolutiei antimeritocratice, a obscenitatii publice si a nelibertatii e dispusa sa faca un pas in spate, care sa permita redresarea celorlalte doua Romanii.Nici organizarea unui sustenabil si eficient front unit al rezistentei interne si al diasporei, apt sa scoata tara din pericolul metastazelor, in care a aruncat-o PSD, nu pare foarte plauzibila.Divizarea Romaniei, faramitarea si imputinarea ei risca, prin urmare, sa continue in ritm alert. La acest Centenar ma tem ca, dincolo de o apartenenta tot mai putin trainica la NATO si UE, n-avem de sarbatorit mai nimic.