Consilier prezidential: De sapte ori s-au schimbat granitele Romaniei de la infiintarea statului roman. Sa te poti ruga in limba ta e esential

"Sunt extrem de emotionata sa va vad atat de numerosi aici si sa va vad revenind pe unii dintre dumneavoastra, purtand Romania cu dumneavoastra acolo unde sunteti. Pentru ca Romania si romanitatea, cultura, traditia, credinta traiesc prin dumneavoastra.de recunoscut si de inclinat in fata acestei perenitati pe care o duceti", a spus Sandra Pralong.Ea a punctat faptul ca efortul depus de romanii din afara granitelor, individual sau la nivel de asociatii, nu este suficient si ca "intr-o tara normala" institutiile statului ar putea face mult mai mult ca sa sustina aceste eforturi de pastrare a identitatii."E nevoie de instrumente de monitorizare si de evaluare a progresului pe care il facem an de an. Pe mine ma doare, sincer, ca vin a doua oara aici si vad pe agenda chestiuni care s-au mai discutat, aceleasi chestiuni sisi va invit in continuare, in rezolutiile pe care le adopta Universitatea de Vara, sa fim cat se poate de concreti in a cere autoritatilor dare de seama despre ce au facut, despre", a spus consilierul prezidential.Sandra Pralong a adaugat ca este esential ca statul sa sprijine eforturile romanilor din afara granitelor, care trebuie sa fie mai exigenti in relatia cu statul roman.. Aveti toate drepturile ca statul roman sa fie mai atent cu nevoile dumneavoastra si mai ales sa pretuiasca faptul ca in continuare, individual, in asociatii, in grupuri, ajutati Romania sa dainuie acolo unde sunt romani. Emil Cioran spunea. 'Nu traim intr-o tara, ci traim intr-o limba' si faptul ca traiti romaneste, inseamna ca Romania, tara inconjurata de romani, este mult mai mare si mai frumoasa si mai bogata prin domniile voastre", a conchis ea.Prezent la deschiderea oficiala a lucrarilor Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului,, a opinat ca Guvernul Romaniei si Presedintia trebuie "sa-si dea mana" pentru a veni in sprijinul romanilor din afara granitelor, dar si a celor din Harghita si Covasna."Cred ca dupa 100 de ani in care ne-am dat seama ca unirea face puterea si numai uniti putem sa rezolvam problemele acestui neam, cred ca a sosit asadar momentul sa ne dam seama de acest lucru, sa fim uniti pentru ca tocmai ceea ce ne dorim sa putem duce la bun sfarsit si sa putem face concret ceva pentru romanii nostri din diaspora, cel putin sa facem ceea fac alte popoare pentru minoritatile lor", a aratat Alexandru Pugna.Acesta a precizat ca Guvernul Romaniei a incercat si cauta solutii pentru a rezolva problemele romanilor din afara granitelor si a amintit ca, incepand din acest an, printr-o ordonanta de Guvern, s-a hotarat alocarea, in fiecare an, a sumei de 4 milioane de euro bisericilor din diaspora, "pentru a veni in sprijinul comunitatilor romanesti si pentru a spijini aceste demersuri de incercare a pastrarii identitatii noastre nationale in comunitatile romanesti din afara granitelor tarii".La deschiderea Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului au mai luat cuvantul, precum si reprezentanti ai autoritatilor locale si judetene si a organizatorilor.Universitatea de Vara de la Izvoru Muresului, ajunsa la a XVII-a editie, este organizata de Centrul Cultural Toplita, cu sprijinul Guvernului Romaniei, in parteneriat cu Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni, Federatia Organizatiilor Romanesti din centrul si sud-estul Europei si Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures.Timp de mai multe zile se vor aduce in discutie problemele cu care se confrunta romanii din comunitatile istorice, aflati in pericol de a-si pierde identitatea, dar si cei din Harghita si Covasna, sau cei care traiesc in diaspora. Potrivit organizatorilor, "manifestarea a intrat in constiinta publica ca un proiect cultural la scara nationala, constituindu-se intr-un veritabil parteneriat romano-roman", atat prin participarea unor conferentiari importanti si a reprezentantilor romanilor din afara hotarelor si din tara, cat si prin tematica abordata.La lucrari participa cursanti din tara, din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria si din diaspora, reprezentanti ai romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, ai romano-catolicilor din Moldova, conferentiari din principalele centre universitare ale tarii si din strainatate, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, reprezentanti ai societatii civile si ai mass-media.