Cum a fost pedepsit romanul complice la furtul sampaniei de 188 de mii de euro

Romanul in varsta de 49 de ani, al carui nume nu a fost facut public, a fost condamnat de un tribunal austriac la 3 ani de inchisoare, conform Noen.at Furtul a fost savarsit din depozitul unei companii de transport maritim din localitatea Achau, in primavara anului 2019.In fata instantei, romanul a declarat ca el a fost complice si ca doar a depozitat bunurile furate. A refuzat sa spuna cine au fost complicii sai "de frica".Judecatorul austriac l-a intrebat de ce a comis aceasta fapta, desi avea deja doua locuri de munca si castiguri bune."Aveam nevoie de bani pentru distractie", a raspuns romanul care sustine ca obisnuia sa consume cocaina in fiecare zi, in timp ce banii din salariu mergeau la familia sa.Romanul a mentionat ca a primit 5.000 de euro pentru depozitarea sampaniei si 15.000 pentru aparatele de aer conditionat.C.S.