Deputat PNL: Exodul alimentat de PSD-ALDE - 500.000 de tineri au plecat din tara in ultimul deceniu

"Exodul tinerilor este alimentat de guvernarea PSD-ALDE. Cei peste 500.000 de tineri care au plecat din tara in ultimii zece ani, alaturi de cei peste doua milioane de adulti, aproape toti apartinand grupelor de varste cu persoane active in munca, formeaza o patura sociala extrasa din toate zonele tarii, ale caror aspiratii de viata nu mai pot fi implinite aici, in primul rand din cauza decalajelor inca foarte mari dintre asteptarile cetatenilor si slaba calitate a vietii, rezultate din politici publice fara consistenta ale guvernarilor succesive, care nu au reusit sa indrepte Romania in directia bunei guvernari", a transmis Marilen Pirtea, intr-un comunicat de presa.Liberalul a mai spus ca migratia ridicata in randul tinerilor activi pe piata fortei de munca va influenta semnificativ sistemul de pensii din urmatorii ani, dar si accentuarea fenomenului imbatranirii demografice."Cel mai important segment din totalul emigrantilor romani, plecati din Romania dupa 2007, este reprezentat de persoanele din grupa de varsta 20-29 ani si din grupa 30-39 ani. Migratia ridicata in randul populatiei scolare si a celor activi pe piata fortei de munca va influenta semnificativ piata interna a fortei de munca si sistemul de pensii in urmatorii ani, cu efecte negative multiple si cu agravarea fenomenului imbatranirii demografice", a completat Pirtea.Acesta a adaugat ca"E timpul sa nu le mai permitem guvernantilor sa treaca cu vederea aceste realitati care definesc pozitia de azi a Romaniei, care ocupa primul loc in Europa ca tara exportatoare de forta de munca activa si de populatie scolara. Grupa 0-19 ani cuprinde peste 484 de mii de emigranti, potrivit datelor actuale.Probabil ca acum, dupa ce am ajuns in topul european al emigratiei functionale, vom fi mai constienti si vom fixa ca indicator semnificativ al calitatii guvernarii chiar rata migratiei externe din Romania, calificativ obligatoriu pentru orice guvern care isi propune buna guvernare", a conchis liberalul.