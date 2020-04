Diaspora, rugata sa NU vina acasa de Paste. Vela: Ramaneti in tarile unde locuiti sau veti sta in carantina

LIVE

"Ramaneti in tarile unde locuiti si faceti acolo sarbatorile in pace si liniste, departe de cei dragi, din pacate....Acest lucru nu ne face bine nici noua, nici dvs. si nici familiilor care va iubesc.Va multumesc daca intelegeti acest lucru si vreau sa ma asigur ca stiti adevarul despre situatia din tara, in care ne aflam. Va pot garanta insa ca vom iesi din aceasta situatie grea si vom fi impreuna. Cat de repede, depinde doar de noi.Dumenzeu sa binecuvanteze Romania si pe dvs., dragi frati compatrioti de peste hotare, oriunde va aflati", a spus ministrul, in incheierea conferintei de presa in care a anuntat cea de-a saptea ordonanta militara.Anterior, tot sambata, si premierul Ludovic Orban a facut un apel similar catre romanii din diaspora : "Toti cei care vor veni incepand de maine nu isi vor petrece Pastele in conditii normale, ci in carantina. Deja numarul tarilor care au trecut pe rosu s-a marit semnificativ si aproape toate tarile in care muncesc romanii in strainatate sunt in zona rosie, iar decizia clara e de a-i caza in centre de carantina institutionalizate (daca vin din tari din zona rosie - n.red.)".