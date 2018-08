Doi romani au fost arestati in India dupa ce au piratat sute de conturi ATM

Ziare.

Se crede ca barbatii au furat circa trei milioane de rupii (44.000 de dolari) numai de la ATM-uri din orasul Calcutta, din estul tarii, dar suma totala ar putea fi mai mare, a declarat Praveen Tripathy, comisar in sectia de detectivi a politiei din oras.Barbatii au fost prezentati unui tribunal local care a decis ca ei sa fie plasati in custodia politiei pana la 18 august, a mai spus Tripathy.Acesta a adaugat ca se crede cei doi romani fac parte dintr-o grupare internationala care foloseste dispozitive frauduloase la ATM-uri pentru a intra in posesia datelor de acces ale utilizatorilor pentru cardurile de debit.Desi politia a primit pana acum plangeri de la numai 45 de detinatori de carduri de debit, oamenii legii indieni cred ca banda detinea datele pentru peste 300 de carduri. Toate conturile in cauza au fost blocate, noteaza Reuters.