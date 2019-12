Doi romani au fost arestati pe aeroportul din Dublin inainte sa zboare spre Canada

Ziare.

Conform unor surse citate de irishtimes.com , cei doi sunt suspectati ca ar fi implicati si in activitati de spalare a banilor pe teritoriul Irlandei.Anchetatorii spun ca grupul de crima organizata din care fac parte cei doi s-ar ocupa cu fraude cibernetice la nivel global, inclusiv cu operatiuni de phishing sau vishing (folosirea telefonului pentru extragerea de date personale, sensibile, sau de informatii confidentiale).Conform sursei citate, barbatul ar avea 34 de ani si a fost arestat in baza unui mandat european (EAW), iar femeia (22 de ani) a fost arestata sub suspiciunea de furt si operatiuni de fraudare.Asupra celor doi au fost gasite o suma de bani si mai multe carduri de debit si de credit, despre care se crede ca au fost folosite pentru accesarea de conturi bancare in baza unor identitati false. De asemenea, politistii au mai confiscat un laptop si un telefon criptat.C.B.