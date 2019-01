Fetita unor medici romani a ajuns in finala concursului "Suedezii au talent" (Video)

Ziare.

com

Ambasada Suediei a felicitat-o pe Eva intr-un mesaj postat pe Facebook."Eva, in varsta de 10 ani, s-a calificat in finala "Suedezii au talent". Parintii ei, Raluca si Sorin, locuiesc acum in Suedia. Raluca a fost medic rezident cardiolog la Spitalul Floreasca iar acum lucreaza la Spitalul Universitar Skane, in timp ce Sorin este medic ortoped la Spitalul Kristianstad. Felicitari, Eva!", se arata in mesaj.Ambasada Suediei a postat si momentul cu prestatia Evei.