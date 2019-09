Grecia: Romanca arestata pe aeroportul din Atena cu sute de pasapoarte in bagaj

Ziare.

com

Politia aeroportului a descoperit in bagajul de mana al romancei in varsta de 49 de ani si care venise la Atena de la Bucuresti nu mai putin de 401 pasapoarte si acte de identitate emise de diferite tari.Femeia, care urmeaza sa compara in fata unui procuror la Atena, a fost acuzata de posesie ilegala de documente de calatorie apartinand unor terti, iar politia greaca, in colaborare cu autoritatile din strainatate, va continua cercetarile cu privire la activitatile in care este implicata aceasta si posibilii sai complici, mentioneaza ANA.Politia din Grecia aresteaza aproape in fiecare zi migranti care incearca sa plece in Europa occidentala de pe aeroporturi grecesti folosind pasapoarte false, aminteste la randul sau agentia dpa, care mentioneaza ca, in urma confiscarii acelor documente furate sau false aflate in posesia romancei arestate, a fost zadarnicita o operatiune internationala de trafic cu migranti.