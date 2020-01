Invitatie la dezbatere in Parlament: "Cultura romana - rezistenta, exil, captivitati geopolitice". Studiu de caz: Ucraina

apartenenta lor la cultura romana ca forma a rezistentei identitare

Organizat sub egida Conventiei Romanilor de Pretutindeni in parteneriat cu Asociatia Initiativa pentru Cultura Democratica Europeana / ICDE - filialele Bucuresti si Constanta si Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni, evenimentul va avea locDezbaterea este organizata pe "doua sectiuni principale", se precizeaza intr-un comunicat remissi publicat pePrima sectiune poarta titlul "" si "este dedicata up-gradarii profilului cultural al comunitatii romanesti din Ucraina"."In cadrul acesteia, reprezentanti de marca ai mediilor culturale si asociative romanesti din Ucraina vor prezenta situatia actuala a culturii romane in tara vecina (starea actuala, proiecte in derulare, nevoi de sprijin etc.)", adauga sursa citata.A doua sectiune, intitulata "", este dedicata "prezentarii, de catre institutiile din Romania cu atributii in domeniul sprijinirii si promovarii culturii romane, in interiorul si in afara tarii, precum si de catre experti in domeniu, a initiativelor si proiectelor de sprijin pentru comunitatea romaneasca din Ucraina, in domeniul cultural si identitar"."Succesul preconizat al acestei dezbateri va genera premise solide pentru desfasurarea periodica, anuala, a unor evenimente de acest gen. Aceasta prima dezbatere poate fi astfel urmata, in lunile urmatoare, de dezbateri similare separate privind situatia actuala a culturii romane in Republica Moldova si Serbia, iar tripticul acestor dezbateri tematice () va putea fi organizat cu periodicitate anuala", se mai arata in comunicatul citat.Organizatorii evenimentului subliniaza faptul ca ", in Tara si mai ales in afara Ei"."Un astfel de demers pare prioritar pentru spatiile culturale din vecinatatea Romaniei locuite compact de catre comunitati romanesti istorice, acolo unde formele culturale ale comunitatilor romanesti se dezvolta simultan ca(Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria etc.).In Ucraina, comunitatile romanesti compacte din aceasta tara (regiunea Cernauti, regiunea Odesa, regiunea Transcarpatia - asa-numitele arealuri istorice ale nordului Maramuresului, nordului Bucovinei, tinutului Herta, nordului si sudului istoric al Basarabiei) vadDezbaterea propune realizarea unui inventar al formelor culturale actuale ale comunitatilor romanesti din Ucraina, precum si al mecanismelor de sprijin si integrare culturala pe care le pot oferi institutiile Statul Roman acestor comunitati", se mai arata in comunicatul citat.Vor participa, in calitate de vorbitori sau moderatori, prof. univ. dr., (presedintele ICDE Bucuresti),(presedintele Asociatiei "Casa Marii Negre / Black Sea House" Constanta),(presedintele Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, Camera Deputatilor) si(presedintele Centrului Media BucPress, Cernauti, Ucraina). De asemenea vor fi prezenti "factori de decizie din institutiile de resort din Romania, experti in domeniu".se va face "pe baza de invitatie de la organizatori si prin inscrierea pe pagina de eveniment a Facebook a persoanelor interesate, cu validare de la organizatori".C.B.