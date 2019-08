Mai putin de jumatate dintre romanii plecati ar vrea sa se intoarca in tara. Sunt descurajati de coruptie si politicieni

Vot in maxim 30 de minute, trecerea granitei in 15

Astfel, daca in 2017 57% dintre cei intervievati spuneau ca s-ar intoarce in tara, doi ani mai tarziu, doar 47% au mai raspuns afirmativ.Intrebati care sunt motivele pentru care s-ar intoarce, 73% au raspuns ca "vor sa fie din nou acasa", 46% ar face-o pentru a fi si alaturi de cei dragi, 29% vor sa faca ceva pentru a ajuta Romania, 27% vor sa stea aici la pensie, 23% vor sa inceapa o afacere in tara, pentru 7% ar conta in decizie evolutia recenta a Romaniei, 5% au fost dezamagiti de tara adoptiva, 5% spun ca si in Romania a crescut nivelul de trai si 5% s-ar intoarce pentru oportunitati pe piata muncii in tara.In ce-i priveste pe cei care nu ar vrea sa revina in Romania, 83% spun ca din cauza coruptiei, 72% au raspuns si "viata politica actuala", 67% din cauza mentalitatii romanilor, 65% nu s-ar intoarce pentru ca nivelul de trai e scazut si 40% spun ca nu sunt locuri de munca in tara.Si numarul celor care vor sa investeasca in Romania a scazut cu 10% in 2 ani. La sondajul prezent, 46% au spus ca ar face-o, considerand ca cele mai atractive domeniisunt turismul (34%) si agricultura (39%).Putin peste o treime din cei intervievati - 37% - sunt optimisti in ce priveste viitorul Romaniei in anii ce vin (fata de 43% in 2017), iar 29% cred ca lucrurile se vor inrautati (26% in 2017).Odata emigrati, romanii tin legatura cu tara, in special cu familia. Mai mult decat atat, ei transfera bani in tara: 70% au transferat bani in ultimele 12 luni (similar cu 2017 - 71%).Studiul privind romanii din diaspora a fost initiat in iulie-august 2019, de catre agentia de cercetare Open-I Research, la cererea RePatriot. Chestionarul a fost completat online de catre 1.810 romani emigrati in tari precum Spania, Italia, Marea Britanie, Irlanda, Germania, SUA, Franta, Canada, Austria, Norvegia, Belgia.Studiul a fost prezentat marti, intr-o conferinta la care au luat cuvantul, printre altii, initiatorul RePatriot Marius Bostan, cel care a fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Ciolos, Adela Jansen, director resurse umane la BRD, si presedintele Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei sau fondatorul Eurolines Dragos Anastasiu.Discutiile s-au axat pe faptul ca cei plecati din tara sunt o resursa extrem de valoroasa a Romaniei, iar atitudinea autoritatilor fata de ei e departe de a-i face sa se simta in continuare parte din neam si ii indeparteaza si mai mult.Reprezentantii RePatriot spun ca organizarea procesului de vot ar trebui sa aiba ca obiectiv ca romanii sa petreaca mai putin de 30 minute la urne. Asta ar presupune, printre altele, si introducerea votului prin Internet, care poate deveni realitate cu ajutorul noilor tehnologii.Totodata, ei cer autoritatilor romane simplificarea birocratiei de care se lovesc cei din diaspora cand au nevoie de ceva de la stat. Astfel, spun ei, recapatarea cetateniei romane ar trebui sa se poata face printr-o simpla cerere si sa nu dureze mai mult de 30 de zile."Solicitarea a nenumarate acte, pe care statul roman le detine oricum (certificat de nastere, de casatorie, renuntarea la cetatenie), reprezinta acte birocratice inutile si nerelevante. In ceea ce priveste organizarea Politiei de Frontiera in momentele cunoscute de vacanta, in care romanii se intorc in tara, ar putea avea ca obiectiv principal, acum in era tehnologiei, ca nicio persoana sa nu petreaca mai mult de 15 minute la granita Romaniei.Un semn de respect este si organizarea peste tot in tara a ceea ce RePatriot a lansat in urma cu 4 ani si anume Zilele Diasporei, in fiecare comunitate locala din Romania. Un semn de respect ar fi ca fiecare dintre cei peste 3.000 de primari din Romania sa-si cunoasca propria diaspora si sa se adreseze in scris anual cu cate o invitatie fiecarui roman din diaspora care provine din localitatea sa.Daca astfel de actiuni ar deveni realitate, toti romanii din diaspora s-ar simti tratati cu respect, iar acest lucru este fundamentul pentru tot ce inseamna decizia fiecaruia de a se reintoarce in Romania", se arata in comunicatul RePatriot.