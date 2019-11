Mesaj pentru Diaspora pe funicularul din Resita: "Ne este dor de voi!"

Ziare.

"Ne este dor de voi!" este mesajul transmis de primaria din Resita romanilor care traiesc in afara granitelor. Potrivit publicatiei Express de Banat gestul este in consonanta cu eforturile intreprinse de primarul Ioan Popa in vederea opririi exodului puternic al resitenilor, context in care a luat nastere si evenimentul "Zilele Diasporei", ajuns in 2019 la a patra editie."Resita merita sa fie un oras complet, un oras in care oamenii sa revina cu placere, dincolo de orice eventuala nemultumire. La urma urmei, niciunde nu e mai bine decat acasa. Si cand doare cel mai tare dorul, daca nu de sarbatori? Poate multi vor spune ca gestul nostru, de a pune un mesaj pe funicular, este nesemnificativ.Eu sunt sigur ca mesajul acesta va starni o emotie in inima fiecarui om plecat peste granite, care afla de la cei de acasa ce s-a mai facut in orasul lui", a declarat primarul Ioan Popa pentru sursa mentionata.