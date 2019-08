Primarul Chirica ii caineaza pe romanii din strainatate: Fetele au ajuns sa se prostitueze, iar baietii muncesc pe te miri ce, ii transforma in sclavi

Opozitia ii cere demisia edilului

Edilul iesean a facut aceste declaratii la un post de televiziune din Iasi, afirmatiile sale starnind critici din partea reprezentantilor locali ai PNL si USR.Primarul Mihai Chirica a declarat ca satul romanesc a ajuns sa fie decimat, intrucat tanara generatie nu s-a mutat la oras, ci s-a dus in strainatate."S-a decimat satul romanesc, tanara generatie nu a venit la oras, tanara generatie, din pacate, a parasit tara si acum ii vezi cum fetele tinere si frumoase, multe dintre ele au ajuns sa prostitueze si vedeti cum stirile se umplu cu romani peste tot.Baietii, saracii, muncesc pe te miri ce, ca nu-l platesc ca pe un italian sau ca pe un englez sau ca pe un neamt sau ca pe un francez. Il intreaba 'Mai, ai diploma?', 'N-am', 'Stii limba franceza?', 'Nu', 'Cate clase ai?', opt, in cele mai bune cazuri. 'Nu am cum sa-ti dau salariul minim din Franta, tie am sa-ti dau salariul asta, daca vrei, daca nu, la revedere!'.Si uite asa ii transforma in sclavi, iar noi acasa nu mai avem cu ce sa ne intretinem parintii, batranii si satele sunt abandonate", a spus primarul Iasiului, Mihai Chirica.Afirmatia edilului a fost facuta dupa o discutie cu un telespectator, care a reclamat starea precara a infrastructurii.Chirica a mai precizat ca in mediul rural nu mai ai pentru cine sa faci strazi, pentru ca aproape toti localnicii au plecat in strainatate.Liderul filialei municipale PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, i-a cerut, marti, demisia primarului Chirica, sustinand ca edilul si-a pierdut complet busola morala."Mihai Chirica le considera prostituate pe tinerele fete care au ales sa mearga la munca in strainatate si sclavi pe compatriotii nostri care au ales calea pribegiei pentru un trai mai bun. Domnul Chirica si-a pierdut complet busola morala, trebuie sa demisioneze imediat.Este inacceptabil ca primarul celui mai mare oras din Romania dupa Bucuresti, cu cei mai multi tineri plecati la munca in strainatate, sa ii jigneasca intr-un mod atat de grosolan. Acesti tineri au fost goniti tocmai de neputinta autoritatilor, adica inclusiv de neputinta primarului Iasului, de a le asigura conditii de trai mai bune pentru a ramane acasa.Chiar si asa, demisia lui Mihai Chirica ar fi o palida scuza pentru romanii pe care i-a jignit atat de grosolan", a afirmat liberalul Marius Bodea, intr-un comunicat de presa.Seful liberalilor ieseni considera ca, "la adapostul celor cinci case si a averii imense pe care a dobandit-o ilicit, Mihai Chirica nu poate empatiza cu cei care au riscat totul si au plecat la munca in bejenie pentru a le asigura celor de acasa un trai mai bun"."El toata viata a fost un rasfatat al functiilor babane din Primarie, platite gras, al combinatiilor cu firme de constructii si al unei vieti tihnite, securizate de intelegerile obscure cu samsarii imobiliari.Nu are dreptul sa vorbeasca despre cei plecati in strainatate la munca, daramite sa isi permita sa ii jigneasca. Acesti oameni au plecat si din cauza lui, a neputintei si coruptiei cu care a infectat aparatul de stat", a mai spus deputatul PNL Marius Bodea.La randul sau, senatorul USR de Iasi Dan Lungu a precizat ca este surprins de afirmatia primarului Mihai Chirica, facuta exact cand mare parte dintre romanii plecati in strainatate se afla in vacanta in Romania."Sunt uluit sa vad ce mesaj transmite primarul Iasiului acestora, recicland involuntar stereotipuri ale anilor '90: tinerele fete au ajuns sa se prostitueze, iar baietii au ajuns sclavi... Cum am scris un roman pe sensibila, complexa si nuantata problema a migratiei, i-l recomand cu caldura domnului primar.Se numeste 'Fetita care se juca de-a Dumnezeu'", a scris pe Facebook senatorul USR Dan Lungu.