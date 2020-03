Sunt mii de romani blocati la granita Austriei cu Ungaria, dupa ce Viktor Orban a inchis frontierele (Video) UPDATE Reactia MAE

UPDATE

LIVE

Ziare.

com

Astfel, coada de masini de la punctul Hegyeshalom ajunsese la cativa kilometri.Marti dimineata, mai multe echipaje de politie din Austria au fost trimise la granita cu Ungaria, noteaza Presa SM Oamenii au declarat presei ca au incercat sa sune la Ambasada Romaniei, dar ca nu a raspuns nimeni.O persoana care astepta la granita a transmis presei ca politistii maghiari ar fi lovit cu piciorul cauciucurile masinilor si le-ar fi spus oamenilor ca nu au ce cauta in tara lor, pentru ca sunt bolnavi.: Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit cu omologul ungar pentru deblocarea tranzitului cetatenilor romani de la granita dintre Austria si Ungaria.In cadrul discutiei, "ministrul Bogdan Aurescu a semnalat situatia umanitara creata, prin prezenta unui numar considerabil de familii cu copii si persoane in varsta (in total peste 3500 de persoane pana la acest moment), si a solicitat adoptarea de urgenta de catre autoritatile ungare a unor masuri care sa permita reluarea tranzitului acestora pe teritoriul ungar", se arata intr-un comunicat remisAurescu a accentuat caracterul foarte sensibil al situatiei create, inclusiv ca urmare a faptului ca informatiile nu au fost disponibile cu suficient timp in prealabil, si a solicitat sprijinul omologului sau pentru crearea de urgenta de catre autoritatile ungare a unui coridor umanitar care sa permita tranzitul continuu prin Ungaria spre Romania al tuturor cetatenilor romani aflati in prezent la frontiera dintre Austria si Ungaria."Ministrul Peter Szijjarto a confirmat ca Ungaria va sprijini, ca masura de exceptie, aplicata o singura data, repatrierea cetatenilor romani in cel mai scurt timp posibil, urmand ca detaliile efective privind intrarea pe teritoriul Ungariei si tranzitarea acestuia pana la granita cu Romania sa fie stabilite, si apoi masurile implementate, de autoritatile de resort ale ministerelor de interne din cele doua tari", transmite MAE.Ministrul Bogdan Aurescu a tinut legatura si cu omologul sau austriac, Alexander Schallenberg, pentru aceasta situatie.Amintim ca premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat, luni, inchiderea granitelor din cauza pandemiei de coronavirus . Orban a precizat ca granitele raman deschise doar pentru cetatenii maghiari.Citeste si Pandemia inchide granitele si baga lumea in carantina: Ce masuri a luat fiecare stat pentru a opri raspandirea COVID-19