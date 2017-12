Romanii care raman fara loc de munca intr-un stat UE nu isi pierd dreptul de sedere, a decis CJUE

Ziare.

Aceeasi va fi situatia si pentru romanii care sunt lucratori independenti.CJUE a luat aceasta decizie in cazul unui cetatean roman stabilit in Irlanda, care si-a pierdut locul de munca, iar cand a incercat sa obtina o indemnizatie de somaj s-a lovit de refuzul autoritatilor, intrucat nu a putut sa demonstreze ca, in continuare, are dreptul de a fi rezident al tarii.Desi pe parcursul anilor in care a avut un job a platit la zi impozitele, asigurarile si taxele corespunzatoare venitului, odata ce romanul a incetat sa lucreze, nu ar mai fi indeplinit conditiile pentru acordarea unei indemnizatii, intrucat nu avea statutul de salariat.Potrivit Profit.ro , dupa ce mai multe instante din Irlanda i-au respins solicitarea, cazul sau a ajuns la Curtea Suprema, apoi la Curtea de Justitie a UE, care a aratat ca dreptul de sedere pe teritoriul unei tari din UE, pentru o perioada ce depaseste trei luni, ii revine oricarui membru al Uniunii care este salariat sau desfasoara activitati independente in acea tara.De asemenea, s-a mai decis capoate fi mentinut de un ceatean al Uniunii care nu mai are un loc de munca, in patru cazuri, inclusiv daca "este inregistrat in mod corespunzator ca fiind in somaj involuntar, dupa ce a fost angajat pe o perioada de peste 1 an, si s-a inregistrat ca persoana care cauta de lucru la serviciul competent de ocupare a fortei de munca".In plus, potrivit CJUE, "somajul involuntar" poate face referire atat la pierderea involuntara a job-ului (concediere), cat si la lipsa de munca provocata de factori independenti, precum recesiunea economica.Deci o persoana care a muncit cel putin un an de zile intr-o tara din UE, dar ramane fara serviciu din varii motive nu isi va pierde dreptul de sedere in acel stat.Aceasta poate sa beneficieze de protectia oferita de statele membre, intrucat deciziile luate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene sunt obligatorii pentru legislatia din toate tarile membre.