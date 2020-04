Diasporahub.ro - platforma unde pot cere ajutor romanii din afara tarii afectati de coronavirus

LIVE

Astfel, romanii din diaspora pot solicita sprijin din partea autoritatilor, a ONG-urilor sau a grupurilor de actiune formate peste hotare si in functie de zona in care se afla vor fi directionati catre cele mai apropiate asociatii romanesti, biserici romanesti sau catre persoane fizice dispuse sa ofere asistenta, arata Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni pe Facebook."Situatiile dificile pentru care romanii pot gasi sprijin prin intermediul platformei Diaspora Hub variaza de la consiliere psihologica online la ajutor pentru traduceri, asistenta pentru cumparaturi, sprijin pentru repatriere etc", transmit reprezentantii departamentului.Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni face apel catre asociatiile romanilor din strainatate, bisericile romanesti, grupurile de actiune care doresc sa ii sprijine pe romanii care au nevoie de ajutor sau de informatii sa se inscrie pe platforma.Inscrierile organizatiilor dispuse sa ajute se fac completand chestionarul ACESTA A.G.