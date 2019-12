Lectie de omenie in diaspora. Romanii le-au oferit un Craciun special, cu sarmale si colinde, soferilor aflati pe drum (Galerie foto)

Foto: Voluntari in Europa

Mai intai, au aparut anunturi pe grupuri de Facebook prin care romanii din diaspora ii anuntau inca de saptamana trecuta pe soferii de tir ca sunt asteptati in casele lor pentru a nu-si petrece Craciunul singuri, prin parcari.Si iata ce s-a intamplat. Intr-adevar unii soferi au ajuns in casele romanilor din afara tarii, iar cei care au ramas in parcari au primit mancare traditionala si au fost colindati, pentru a simti si ei putin din ceea ce se intampla acasa.Anunturile despre romani care cautau romani ramasi de Craciun in vreo parcare au inceput sa apara pe grupurile de Facebook chiar in seara de Ajun."Cine e in zona Koln-Bonn va asteptam cu drag la masa noastra maine in sfanta zi de Craciun. Venim sa va luam de unde sunteti parcati. Sarbatori fericite tuturor romanilor de pretutindeni??? Trimiteti mesaj in privat?", a scris cineva, pe grupul Voluntari in Europa "Buna seara. Daca sunt colegi (soferi) in zona Girona, care sunt departe de familie, va pot invita maine la mine. Transport inclus. Nu are rost sa fim singuri intr-o cabina. Credeti-ma stiu ce inseamna", a notat o alta persoana."In parcare la Firmian, Bolzano (Italia), gasesc si eu un roman cu tirul? Un pic de ajutor vreau sa-i ofer. Sa nu se simta singur acum de Craciun. In rest, pentru restul romanilor Sarbatori fericite, multa sanatate, drumuri bune. Craciun fericit sa aveti voua si familiilor", a transmis un barbat, care a revenit apoi cu o fotografie alaturi de cei carora le-a oferit putina bucurie.Intr-o alta parcare din afara tarii, o femeie a oferit gustul de acasa celor aflati pe drumuri. Cozonacul si sarmalele i-au ajutat pe acestia sa simta Craciunul."Anul acesta pentru mine si alti cativa camionagii, Mos Craciun a luat infatisarea unui tanar pe nume Mihai, el insusi sofer de camion stabilit cu familia in Anglia, care a trecut prin parcarile din zona Coalville, daruindu-ne din bunatatea sufletului sau. A batut la usa fiecarui camion romanesc si ne-a omenit cu mancare calda si o vorba buna. Uneori, Mos Craciun apare imbracat in blugi si geaca albastra. Multumim si drumuri bune!", a scris un sofer pe grupul Voluntari in Europa.Adriana Muresan, sofer de tir, care munceste si traieste in Spania si care a pornit intreaga campanie, a colindat si ea cativa soferi din parcari, carora le-a oferit bunatati."Am colindat azi pe cei care colinda in fiecare zi soselele Europei. Romani, italieni, lituanieni, bulgari, nemti, marocani, toti ne-au transmis un curcubeu de sentimente de fericire si ne-au umplut de fericire. Toti traim magia sarbatorilor departe de casa.Am primit cadouri de la soferii pe care i-am colindat, bomboane, covrigi, biscuiti, vodca❤️??, dar cel mai mare cadou a fost stralucirea ochilor lor, fericirea de pe fetele lor, si toti ne-au multumit si ne-au aratat poze cu copiii lor.Toti locuim in#EuroOmenia#ImpreunaSuntemMaiBuniSarbatori fericite!", a scris Muresan pe Facebook."Salutari si Craciun fericit tuturor! Daca sunt colegii soferi la cabina in zona Northampton UK, am fi foarte bucurosi sa le oferim un moment mic de a uita de greutati si lucru departe de familie. Va putem lua la o masa calda cu mare drag si cu toata caldura", a transmis o alta persoana."Deschide-ti sufletul crestine,Caci venim din zori la tine.Venim cu drag, din departari,Sa colindam prin parcari....", a scris pe Facebook un sofer plecat sa isi gaseasca colegii prin parcari.Alti romani au mers si au batut la usile unor camioane in cautare de soferi carora sa le ofere ceva de mancare."Misiune indeplinita! Am fost alaturi de Slovenia, Slovacia, Germania, Ucraina, Rusia, Ungaria si cu mare bucurie, de Romania. Am incercat sa incalzim suflete pe o vreme rea. Au fost timizi la inceput cand bateam la usa din camion in camion, dar apoi au inceput sa apara. Multumirea noastra este ca am reusit sa dam toata mancarea. Nu a mai ramas nimic? Craciun Fericit soferilor, voluntarilor si tuturor celor care au daruit Craciunul celor care aveau nevoie!!!", a transmis un barbat.Si dupa toata dovada de marinimie din Craciun, oamenii incep deja sa se organizeze pentru noaptea de Revelion, cand asteapta din nou in casele lor romanii aflati pe drumuri.