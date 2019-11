Romanii din strainatate s-au mobilizat din nou pentru a-i ajuta pe soferii de TIR sa ajunga la vot

Ziare.

La fel se intampla si in alte tari europene, unde camioanele nu au voie sa intre in orase, astfel ca soferii romani fac eforturi suplimentare pentru a reusi sa voteze.Pe grupul Voluntari in Europa , soferii de TIR aflati in tranzit solicita si primesc ajutor de la alti romani aflati in zona, care ii ajuta sa ajunga la urne.Romanii din strainatate s-au mobilizat si de data aceasta in mod exemplar, iar numerosi voluntari contribuie pentru facilitarea "lungului drum al soferilor romani de tir spre sectia de votare", dupa cum se arata si in descrierea grupului.Iata doar cateva dintre mesajele postate. Cele mai multe dintre solicitari si-au gasit deja rezolvarea:Jigniti in campanie cu apelativul, folosit de Viorica Dancila la adresa lor, romanii de peste hotare au mers in numar si mai mare la urne fata de turul I al prezidentialelor.Daca in primul tur, in diaspora, au votat 675.348 de alegatori (dintre care 25.189 prin corespondenta), reprezentand un record istoric de prezenta la urne in strainatate, in primele doua zile de vot din cel de-al doilea tur deja votasera aproape 400.000. Cele mai multe voturi au fost inregistrate in Italia, Marea Britanie si Germania.V.D.