"Romanii din strainatate se intorc in tara: Coloana de 10 kilometri la Nadlac".

Vamile din vestul tarii sunt din nou aglomerate, sambata, atat din cauza tranzitului turistic specific weekendului, cat si pentru ca mii de romani care lucreaza in afara tarii se intorc acasa in vacanta.In PTF Nadlac II sunt coloane foarte mari pe ambele sensuri, insa la intrarea in Romania se asteapta aproximativ doua ore si jumatate pentru control, desi verificarea documentelor se face pe sapte artere rutiere, fata de patru in mod obisnuit.La iesirea din tara, in Nadlac II, se asteapta o ora, pe autostrada fiind masini pe o distanta de aproape doi kilometri. Controalele se fac tot pe sapte artere si sunt folosite inclusiv benzile destinate traficului greu, care nu este permis in weekend in Ungaria.Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad recomanda evitarea PTF Nadlac II si folosirea altor puncte, care nu sunt la fel de aglomerate. In judetul Arad, la Nadlac I (DN7), Turnu si Varsand se asteapta 15 - 20 de minute, pe ambele sensuri.Coloane mari de masini mai sunt la intrarea in tara prin Petea (Satu Mare), unde se asteapta o ora pentru trecerea granitei, controlul fiind facut pe cinci artere.Din cauza numarului mare de autoturisme care vin in Romania, pe Valea Muresului, in Arad, se circula "bara la bara" pe mai multe segmente ale DN7, echipaje ale Politiei Rutiere luand masuri de fluidizare a traficului.Politia de Frontiera le recomanda celor care vor sa tranziteze frontiera sa verifice aplicatia online de pe site-ul oficial, care arata o estimare a timpilor de asteptare pentru controlul documentelor. Astfel, soferii pot alege punctele de trecere care nu sunt aglomerate.