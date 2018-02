Romanii reprezinta cel mai numeros grup de straini din Bruxelles, dupa francezi

Ziare.

Conform sursei citate, francezii reprezinta 15,2%,, iar marocanii 9% dintre strainii din Bruxelles. Anul trecut, romanii au luat locul marocanilor in aceasta statistica, informeaza agentia Belga.De altfel, regiunea Bruxelles gazduieste 179 de nationalitati diferite, in total 414.139 de persoane, dintre care 66% (275.167 de persoane) provin dintr-o tara europeana.Din afara UE, dupa marocani, cei mai numerosi sunt congolezii (2,1%) si turcii (2,1%).Potrivit IBSA, prezenta romanilor in capitala belgiana este relativ recenta comparativ cu a altor comunitati de imigranti, cum sunt, de pilda, marocanii sau italienii. In 1994, in regiunea Bruxelles erau inregistrati doar 864 de romani, pentru ca, in 2017, aproape 40.000 sa fie instalati legal.Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in 2007, deschiderea frontierelor, dar mai ales o situatie socio-economica mai putin buna i-au impins pe multi romani spre alte tari ale UE, printre care Belgia, arata agentia citata. Majoritatea romanilor de la Bruxelles (36%) apartineau in 2014 categoriei de varsta"Concentrata initial in Cartierul european si la Pentagon, prezenta romanilor in regiunea Bruxelles, in mod clar mai putin legata printr-o retea decat a echivalentului sau polonez, s-a dispersat rapid intr-un ansamblu de cartiere ale 'semilunii' sarace si periferiei sale vestice. Anderlecht, Koekelberg, Cartierul Maritim, Laeken si Brabant sunt cartiere unde romanii reprezentau peste 5% din populatia totala la 1 ianuarie 2013", mai arata IBSA.