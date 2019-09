Scutiri de impozite si contributii pentru romanii care se intorc in tara - proiect USR

Ziare.

Facilitatile oferite prin acest proiect de lege suntpentru veniturile realizate din salarii pe care le obtin pe teritoriul Romaniei si, facilitatile urmand sa se aplice pentru jumatate din perioada in care fostii rezidenti au realizat venituri si au achitat contributiile obligatorii intr-un alt stat, se precizeaza intr-un comunicat al USR.Beneficiarii legii vor fi cetatenii romani care au locuit si au muncit legal intr-un alt stat timp de minimum 36 de luni.Programul de stimulare a repatrierii romanilor, propus de USR, ar urma sa se intinda pe 10 ani, intre 2020 si 2030, perioada minima de aplicare a scutirii fiind de 18 luni.Pentru a evita o stimulare a migratiei, aceste facilitati nu se aplica in cazul in care un cetatean roman, rezident la data de 1 ianuarie 2020, paraseste teritoriul devenind rezident pe teritoriul unui alt stat, unde obtine venituri dupa aceasta data. In acest caz, perioada ulterioara datei de 1 ianuarie 2020 nu reprezinta perioada de eligibilitate pentru sprijin."In ultimii 30 de ani, cifrele neoficiale arata ca peste 4 milioane de romani au plecat din tara. Iar astazi, in Romania lui 2019, jumatate dintre tineri spun ca vor sa plece din tara. Migratia este un fenomen ingrijorator, care trebuie stopat si, concomitent, gasite solutii pentru a-i aduce acasa pe cei plecati.Romanii din diaspora vor sa se intoarca acasa daca ar simti ca statul roman le este partener in reintegrarea lor acasa. Obiectivul meu ca presedinte este sa fac din Romania o tara din care tinerii sa nu mai plece, iar romanii din diaspora sa se intoarca acasa. Acest proiect de lege este un prim pas in implinirea obiectivului", a precizat Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, citat in comunicat.Potrivit senatorului George Marussi, initiativa legislativa reprezinta o componenta complementara a setului de masuri promovate de USR pentru stoparea plecarii masive a romanilor in cautarea unor locuri de munca mai bine platite, in tari din UE."Reintregirea familiilor, aducerea in tara a fortei de munca, a expertizei si experientei acumulate de lucratorii romani in alte tari si crestere economica pentru Romania sunt doar cateva din efectele benefice pe care le urmarim", a adaugat Marussi.Dan Barna va prezenta proiectul in aceste zile la intalnirile cu reprezentantii comunitatilor de romani din SUA, mentioneaza comunicatul USR.