Un "coridor umanitar'' se va deschide cateva ore pentru romanii de la granita austriaco-ungara

Pana la miezul noptii, aceasta posibilitate le va fi deschisa si cetatenilor bulgari, a precizat el.Ungaria si-a inchis granitele pentru romani, ceea ce a facut sa existe mari probleme la punctele de trecere a frontierei, a comentat ministrul Nehammer. Pentru rezolvarea lor, va fi deschis un coridor, a precizat el.Potrivit acestuia, probleme exista si la granita Austriei cu Germania, in prezent inregistrandu-se cozi de 15-20 km la punctul de trecere Suben. 'Colaboram cu autoritatile germane pentru a rezolva situatia', a afirmat Karl Nehammer.Ungaria anuntase putin mai devreme, prin seful diplomatiei Peter Szijjarto, ca va deschide o ruta de tranzit pentru cetatenii romani si bulgari blocati la granita austriaco-ungara, ca masura de exceptie, aplicata o singura data in cursul noptii de marti, la solicitarea ministrilor de externe roman si bulgar.Ungaria si-a inchis de marti frontierele pentru cetatenii straini, permitandu-le doar propriilor cetateni sa intre in tara.Deciziile mai multor tari de a-si inchide granitele ii afecteaza pe romanii care incercau sa ajunga acasa. De luni seara si pana marti dimineata inclusiv, sute de romani au ramas blocati la granita dintre Austria si Ungaria dupa ce tara vecina si-a inchis frontierele pentru cei care nu sunt de nationalitate maghiara.Canalul public M1 a transmis ca cetateni straini au blocat punctul de trecere Nickelsdorf-Hegyeshalom, de la granita cu Austria, pentru a convinge autoritatile ungare sa deschida frontiera. Potrivit corespondentului M1, 60-70 de persoane au coborat din vehicule in jurul pranzului si de atunci blocheaza intrarea camioanelor cu marfuri. La Hegyeshalom s-au format cozi de 20 km de masini si camioane, iar soferii trebuie sa astepte trei ore pentru a intra in Ungaria, a transmis politia nationala.