Un profesor din Cluj e inchis de 5 ani in China pentru o frauda de 80 de dolari. Reactia Ministerului Justitiei

"De mai bine de cinci ani, un profesor si antreprenor din Cluj este inchis in conditii inumane si supus unor tratamente degradante intr-un penitenciar de maxima siguranta din China. Ministerul Justitiei si, pe rand, titularii acestui portofoliu din 2016 incoace au ignorat drama clujeanului si refuza sa raspunda cererilor inaintate de acesta, familia si avocatii lui.Intre timp, cetateanul roman este fortat sa lucreze peste 12 ore pe zi doar pentru a-si castiga dreptul la cele doua linguri de orez distribuite zilnic ca hrana in inchisoare", a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, avocatul sau, Eugen Iordachescu.Marius Balo, profesor la Renmin University Beijing si expert strain in cadrul Gupului de Tehnologie si Educatie XinDongFang (New Oriental) Beijing, s-a stabilit in China in 2010, iar pe 28 martie 2014 a fost arestat, sustin avocatii sai, pentru o presupusa frauda contractuala, fiind acuzat ca a primit 80 de dolari de la cetateni chinezi, fara sa stie ca suma provenea din comiterea de infractiuni.El a fost condamnat pe 24 martie 2016 la opt ani de inchisoare, sustin avocatii, pe baza marturiei unei persoane pe care nu o vazuse niciodata si, ulterior, incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Shanghai.Potrivit avocatilor sai, in aceeasi situatie a fost si un cetatean britanic, dar care a fost eliberat ca urmare a interventiei Ambasadei Marii Britanii.In acest caz, Marius Balo si avocatii sai au adresat interpelari Ministerului Justitiei si presedintelui Klaus Iohannis, dar fara raspuns, sustin aparatorii.Acum, avocatii si apartinatorii cer din nou autoritatilor romane sa furnizeze familiei sale informatii actuale despre stadiul cererii de transfer in Romania al lui Marius Balo si sa urgenteze aceasta procedura, considerand ca este de datoria statului roman sa apere drepturile omului pentru fiecare dintre cetatenii sai si sa ii asiste in relatia cu state terte.Ministerul Justitiei a anuntat, joi, ca Ana Birchall a luat act de situatia cetateanului roman aflat in detentie in China si a luat legatura cu MAE, pentru o actiune comuna in plan juridic si diplomatic."Ministrul Justitiei a luat act de situatia domnului Marius Balo, romanul care ispaseste o pedeapsa cu inchisoare in Republica Populara Chineza, in urma scrisorii recent trimise de reprezentanti legali ai acestuia. Imediat ce cazul a fost semnalat ministrului Justitiei, doamna Ana Birchall a luat legatura cu Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea eforturilor Romaniei in plan juridic si in plan diplomatic in acest caz", se precizeaza intr-un comunicat al MJ.Conform sursei citate, Ministerul Justitiei depune toate eforturile privind obtinerea tuturor elementelor legale care sa permita declansarea etapei judiciare a procedurii de transfer a cetateanului roman, in contextul cooperarii judiciare internationale."Ministerul Justitiei ii asigura pe reprezentantii legali ai cetateanului roman ca va continua sa intreprinda toate demersurile legale necesare, astfel incat situatia domnului Marius Balo sa fie cat mai grabnic solutionata, cu respectarea deplina a drepturilor sale", se mai mentioneaza in comunicat.