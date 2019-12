Un profesor roman stabilit in America va fi premiat luni de presedintele Turciei

Ziare.

Ceremonia urmeaza sa aiba loc luni, pe 30 decembrie, anunta Academia de Stiinte, pe site-ul sau. Profesorul Bejan va fi distins cu un premiu international pentru "stiinte fundamentale si ingineresti", acordat oamenilor de stiinta care activeaza in afara granitelor Turciei. Acelasi tip de distinctie, dar pentru Stiinte Umaniste, ii va reveni profesorului F. Jamil Ragep, nascut in SUA, care isi desfasoara activitatea in Quebec. Potrivit cotidianului Viata Libera , Adrian Bejan s-a nascut la Galati in 1948. A urmat cursurile celui mai prestigios liceu din oras si a inceput cursurile Facultatii Facultatea de Inginerie Mecanica din Galati.In anul II de studiu, insa, a castigat o bursa la Massachusetts Institute of Technology (MIT), facultate pe care a si absolvit-o ulterior. Si-a continuat studiile in SUA, unde actualmente este profesor. A scris peste 30 de carti.Tot jurnalistii galateni scriu ca Adrian Bejan a primit anterior Medalia Benjamin Franklin, care li s-a mai decernat, de-a lungul timpului, unor genii ca Nikola Tesla, Thomas Edison, Albert Einstein, Stephen Hawking si Bill Gates.