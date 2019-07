A donat o ambulanta orasului natal, cumparata cu banii munciti in strainatate (Foto)

Ziare.

com

Liviu Bledea munceste de ani de zile peste hotare si a decis sa intoarca o parte din ceea ce a castigat comunitatii sale.Despre acest gest, consilierul local Daniela Onita Ivascu comenteaza ca "implicarea face diferenta"."Modelul de daruire pe care ni-l ofera cei din jurul nostru trebuie sa ne fie pasii pe care ii facem in viata cu aplecare spre binele aproapelui.Liviu Bledea ne-a oferit zilele acestea un exemplu a faptului ca orasul nostru are multi oameni cu suflet mare, multi oameni dispusi sa-i ajute pe altii fara sa astepte nimic in schimb. Din banii pe care i-a castigat in strainatate, a cumparat o ambulanta pe care a donat-o Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei.Ma onoreaza faptul ca Liviu Bledea este coleg de partid cu mine. Faptele savarsite cu gandul la binele celor din jur nu trebuie trecute cu vederea.Prin puterea exemplului putem schimba o lume intreaga", a scris Ivascu pe contul sau de Facebook unde a atasat si cateva fotografii cu Liviu Bledea si ambulanta donata.