Un roman a fost asasinat in Costa Rica, alaturi de o tanara fotomodel

Ionut-George Otelac se afla alaturi de o tanara fotomodel (foto) intr-o masina care circula prin centrul orasului Alajuelita, din provincia San Jose. Amandoi au fost impuscati mortal de asasini pe motocicleta, relateaza publicatia locala La Nacion Tanara de 25 de ani a fost identificata de politie drept Raquel Gamboa Mora , un fotomodel cu 68.000 de urmaritori pe Instagram.Pe de alta parte, Ionut-George Otelac avea cazier pentru trafic de droguri. In 2000, el a fost arestat pe aeroportul Juan Santamaria pentru ca a incercat sa scoata din Costa Rica 20 de kilograme de cocaina in containere de aluminiu.Gratie acestei arestari, Politia a reusit sa destructureze o grupare de noua cetateni straini care exporta droguri in containere utilizate in mod normal pentru depozitarea vinului.Marti, la pranz, romanul si tanara fotomodel se aflau intr-o masina Suzuki, inmatriculata pe numele tinerei, cand au fost impuscati de cel putin doi barbati aflati pe motociclete. Gloantele au patruns prin geamul soferului si i-au lovit in cap si torace.Un reprezentant al serviciilor de urgenta a declarat ca, la sosirea ambulantelor, barbatul era deja mort, iar tanara, desi avea inca semne vitale, nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarata decedata.