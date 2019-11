Un roman a fost impuscat mortal de politia din Indonezia

Ziare.

Cel ucis impreuna cu alt roman erau urmariti pentru ca instalasera dispozitive de skimming la bancomante si au furat datele si banii clientilor, dupa cum a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Politiei din Jakarta, Argo Yuwono, citat de Tempo.co "Infractiunea comisa a implicat inselatorie si amplasarea de camere minuscule la bancomate pentru a inregistra PIN-ul clientilor bancari", a relatat oficialul Politiei.Cei doi romani au fost localizati in weekend pe strada Kemang Raya din Jakarta, chiar in timp ce voiau sa sustraga bani dintr-un bancomat.In momentul in care au fost retiniti, unul dintre romani s-a opus arestarii si a incercat sa ii fure arma unui politist.Argo Yuwono a precizat ca apoi romanul a fost impuscat si a murit in timp ce se afla in drum spre spital.Cel de-al doilea roman risca o pedeapsa de pana la 20 de ani de inchisoare.A.G.