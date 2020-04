Un roman a incercat sa-i scuipe si sa-i muste pe politistii irlandezi: Le-a spus ca are coronavirus si ca e mafiot

Ziare.

Radu Timoc (51 de ani) a fost oprit de politia din Dublin sub suspiciunea ca ar conduce in stare de ebrietate, dupa ce era sa dea peste un biciclist, conform The Independent A refuzat insa sa sufle in etilotest si a provocat un scandal monstru. A inceput sa le spuna politistilor ca are coronavirus, a vrut sa-i scuipe si sa-i muste si apoi le-a spus ca "e din mafia din Romania".Politistii l-au arestat si i-au fost aduse mai multe capete de acuzare: conducere imprudenta, refuzul de a sufla in etilotest, infruntarea fortelor de ordine, amenintarea cu moartea sau cu ranirea a doi politisti si comportament violent in sectia de politie.El a fost adus deja in fata instantei, dar un judecator a respins cererea de a fi eliberat pe cautiune.Avocatul sau a spus in fata instantei ca romanul "a fost luat de val" si ca acum s-a calmat."A inteles gresit ce i-au spus politistii", a mai spus avocatul romanului care lucreaza in constructii.Totusi, judecatorul irlandez a mentionat ca nu-l poate elibera, in conditiile in care ar putea scuipa sau musca alte persoane din Politie. Romanul va fi adus din nou in fata instantei vineri.C.S.