Malta: Un roman a murit si altul este grav ranit, in urma unei furtuni puternice UPDATE

Cei doi romani se aflau intr-o autoutilitara pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Malta, in districtul Mriehel, potrivit politiei. Un arbore de mari dimensiuni a fost doborat de rafalele de vant si a cazut peste autovehicul, relateaza Reuters.Drumul a fost inchis. Autoritatile le recomanda cetatenilor sa nu foloseasca drumurile nationale pe durata furtunii.Potrivit publicatiei Times of Malta, barbatul care a murit la locul accidentul avea 38 de ani si era soferul furgonetei. Femeia, in varsta de 32 de ani, se afla in stare critica la spital. Cei doi romani locuiau in orasul Mosta, localizat in nordul tarii.MAE precizeaza ca reprezentantii oficiului consular au luat legatura, in regim de urgenta, cu romanca aflata in spital. Aceasta a precizat ca starea sa de sanatate este stabila si ca membrii de familie au fost informati cu privire la acest incident.Consulatul Romaniei la Catania monitorizeaza cu prioritate situatia, este in contact atat cu autoritatile locale, cat si cu cetateanul roman si va oferi intreaga asistenta consulara necesara, inclusiv pentru indeplinirea formalitatilor legate de repatrierea trupului neinsufletit al persoanei decedate, transmite MAE intr-un comunicat remis