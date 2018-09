Un roman dat in urmarire internationala a fost arestat in Argentina

Ziare.

com

Pe numele lui exista un mandat international de arestare emis de Interpol pentru diverse presupuse infractiuni, cum ar fi spalare de bani, frauda financiara, fals si organizatie ilicita in Romania.Suspectul, in varsta de 32 de ani, a fost detectat cu ajutorul Directiei Nationale pentru Migratie in momentul in care a incercat sa intre in Argentina prin punctul de trecere international Puerto Iguazu (Argentina) si punctul de trecere Puerto Tres (Paraguay).Potrivit Prefecturii Navale argentiniana, in aceeasi perioada a mai fost retinut si un individ dat in urmarire internationala pentru trafic de droguri.