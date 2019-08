Un roman din cinci, aflat la varsta de munca, e plecat in strainatate. Cum stau celelalte state UE

Ziare.

Potrivit datelor comunicate de Eurostat, 21,4% dintre cei aflati in grupa de varsta mentionata au parasit Romania, proportie semnificativ mai mare decat in Croatia (15,4%), Lituania (14,5%), Portugalia (13,6%), Bulgaria (13,3%) si Letonia (11,8%).Pentru referinta, trebuie mentionat ca media asa-numitilor "cetateni mobili" la nivelul intregii Uniuni Europene a fost anul trecut de 3,9% (adica de 5,5 ori mai mica decat in cazul Romaniei), in crestere de la nivelul de 2,7% consemnat in anul 2008.Opt state membre s-au situat sub pragul de trei procente, iar cele mai mici valori s-au inregistrat in Germania (1%) si Marea Britanie (1,1%).Daca se face trimitere la numarul de persoane in varsta de munca plecate din tara, Romania apare din nou pe primul loc, cu 2,524 milioane, urmata la mare distanta de Polonia (1,666 milioane de persoane), Italia (1,133 milioane de persoane), Portugalia (824.000 de persoane) si Bulgaria (562.000 de persoane).In context, reamintim ca, recent, Polonia a luat masuri pentru scutirea de impozit a tinerilor de pana la 25 de ani pentru a facilita ramanerea lor in tara.Din pacate, ne situam pe primul loc in UE si in ceea ce priveste trendul plecarilor din tara, cu un spor pe parcursul ultimilor zece ani de 11,8 puncte procentuale (pp) . In urma noastra si in conditii comparabile (raportarea se face la populatia tarii), s-au situat lituanienii (+7,9 pp), letonii (7,7 pp) si bulgarii (7,7 pp).La polul opus, ponderea cetatenilor ciprioti "mobili" in totalul populatiei tarii s-a redus drastic in ultima decada, de la 8,6% in 2008 pana la doar 3,2% in 2018. Ceea ce a plasat micul stat mediteraneean pe locul doi in termeni absoluti (de la 41.300 la 16.700 persoane plecate din tara) dupa Marea Britanie (unde scaderea a fost de la 456.300 persoane pana la 422.800 persoane).