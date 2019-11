Vrei dubla cetatenie ? Iata de ce trebuie sa tii cont cand iei o asemenea decizie

Ziare.

Acest vechi concept este in ultimele decenii tot mai popular, iar practica dublei cetatenii - dual citizenship - s-a extins, mai ales datorita avantajelor pe care le ofera.Sunt patru mari cai prin care cineva poate obtine dubla cetatenie: nastere (in unele tari, copilul nascut pe teritoriul lor devine automat cetatean, chiar daca parintii sunt de alta nationalitate); naturalizare (daca locuieste un anumit numar de ani, ca rezident permanent, un individ poate primi cetatenia respectivei tari); casatorie (in unele tari, sotul sau sotia dintr-o alta tara are avantajul de a sari unele etape ale rezidentei permanente si poate deveni mai simplu cetatean); investitii (un individ care investeste sume mari in economia unei tari capata statutul de rezident permanent si apoi ceva mai repede cetatenia).La nivel mondial, sunt foarte multe tari care accepta dubla cetatenie, unele in conditii foarte drastice, altele in termeni mult mai flexibili. Sunt state care, in momentul in care un cetatean de-al sau obtine o alta nationalitate, i-o retrage imediat pe prima.Alte tari nu acorda cetatenie strainilor in niciun fel de circumstante sau pun niste conditii aproape imposibile. Legislatia fiecarei tari in parte e bazata pe anumite criterii.Daca in trecut, cetatenia era considerata mai mult o problema emotionala (loialitatea fata de statul de adoptie sau "tradarea" tarii native), in prezent problema dublei cetatenii e deseori de natura politica, economica sau demografica. Estonia, de exemplu, stat baltic care a facut parte din Uniunea Sovietica, nu accepta dubla cetatenie, de teama infiltrarii rusilor, asadar din motive politice.Unele tari accepta dubla cetatenie pe considerente demografice: au populatia imbatranita, bazinul genetic e redus si atunci venirea strainilor, casatoriile dintre populatia autohtona si straini, sunt considerate benefice pentru sanatatea natiei. Nu in ultimul rand, factorii economici sunt hotaratori in zilele noastre.Dubla cetatenie obtinuta prin investitii - plasarea unei mari sume de bani in economia tarii gazda - a devenit un fenomen frecvent. De ce? Pentru ca ofera o serie de avantaje:, in caz de conflict sau instabilitate in tara natala;- intrucat tara natala ar putea fi supusa unui regim de sanctiuni, iar tara pentru care se obtine o a doua cetatenie, nu;- cei care au dubla cetatenie pot cumpara terenuri si imobile in state in care, fara al doilea pasaport, acest lucru nu ar fi posibil;- de multe ori, a doua tara de nationalitate ofera conditii de trai superioare. Printre dezavantaje figureaza riscul dublei impuneri, adica platirea taxelor in ambele tari, sau complexitatea formalitatilor.Cele mai multe state din Uniunea Europeana permit dubla cetatenie. Germania este mai degraba restrictiva. De regula, cel care vrea cetatenia germana trebuie sa renunte la cea actuala.Fac exceptie cetatenii din tarile Uniunii Europene si din Elvetia, precum si copiii si nepotii imigrantilor. In Franta, o lege in vigoare din 2009 permite dubla ori multipla cetatenie.Peste Ocean, Statele Unite si Canada permit si ele cetatenilor lor sa aiba si alta cetatenie/alte cetatenii. La fel Australia, Pakistan, Turcia si multe altele.Sa nu uitam insa ca fiecare stat are prevederi proprii, iar formalitatile pot fi extrem de complicate.