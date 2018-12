CE cere Statelor Unite sa elimine vizele pentru toate tarile UE, inclusiv pentru Romania

Ziare.

Comisia Europeana a prezentat miercuri un raport de evaluare asupra progreselor inregistrare in ultimele 12 luni in sensul obtinerii reciprocitatii regimului de vize in relatia cu Statele Unite, in contextul in care, pentru Blocul comunitar, este singurul caz de nonreciprocitate."Reciprocitatea in materie de vize este un principiu fundamental al politicii comune a vizelor in Uniunea Europeana, iar Comisia Europeana mentine angajamentul deplin de a obtine, ca prioritate, calatorii fara vize spre Statele Unite pentru toate tarile membre UE", informeaza Executivul Uniunii Europene."In acest scop, Comisia Europeana va continua actiunile in relatia cu Statele Unite, in coordonare cu cele cinci state membre ai caror cetateni inca au nevoie de vize pentru a calatori in Statele Unite; procedura este orientata spre obtinerea de rezultate", precizeaza Comisia Europeana.Cetatenii din cinci state membre UE - Romania, Bulgaria, Republica Cipru, Croatia si Polonia - au nevoie de vize pentru a calatori in Statele Unite. Cetatenii americani nu au nevoie de vize pentru a ajunge in Uniunea Europeana.