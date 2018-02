Cinci romani au fost prinsi cand incercau sa intre ilegal in Statele Unite

Ziare.

com

Cei sase se ascundeau in zapada si cand au fost gasiti au recunoscut ca voiau sa treaca ilegal frontiera dintre Canada si SUA.La interogatoriu, mexicanul le-a spus politistilor ca el are dreptul de a locui in Canada, dar a fost rugat de cinci romani din Montreal sa ii ajute sa intre in SUA, informeaza ABC News Aproximativ in acelasi timp, politistii au arestat un guatemalez care a declarat ca urma sa primeasca 1.000 de dolari pentru a-i transporta pe romani in Rhode Island.Procurorii ii acuza pe cei doi de conspiratie impotriva Statelor Unite, precum si de introducerea ilegala pe teritoriul SUA a unor persoane care nu aveau dreptul de a intra in America. De asemenea, procurorii au decis sa retina si trei romani din grupul celor cinci.C.S.R.