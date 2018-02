Munca unei romance ajuta peste un miliard de oameni si este laudata intr-un reportaj CNN

Ziare.

In lume, 1,1 miliarde de persoane sunt invizibile sistemului si celorlalti. Nu au pasaport, nici alta carte de identitate, nu au carduri bancare si, astfel, nu au acces la serviciile de baza, cum sunt cele de sanatate. Cei mai multi oameni pe care nimeni nu ii stie locuiesc in Africa si Asia, iar o treime dintre ei sunt copii, potrivit Bancii Mondiale.Pe ei ii ajuta scannerul portabil Simprints, al carei co-inventator este Alexandra Grigore. Jurnalistii de la CNN au vorbit cu ea si au aflat cum a ajuns romanca sa ii ajute pe acesti oameni. "Tehnologia biometrica le permite multor organizatii sa evite un sistem bazat pe computer si sa treaca de la un sistem birocratic, la unul mobil. Sunt 1,1 miliarde de oameni in lume care nu figureaza in acte oficiale, precum pasaport, certificat de nastere, ceea ce-i face invizibili pentru restul lumii", a povestit Alexandra Grigore.Datorita aparatului portabil, cei care nu figureaza in nicio baza de date sunt amprentati si vor avea un dosar medical complet, in care sunt trecute toate controalele efectuate."Fara el, oamenii ar ramane acasa si si-ar accepta soarta. Le oferim speranta, biometria ne-a schimbat complet modul de a gandi", spune Sabwa, unul dintre voluntarii programului.Scannerul se conecteaza la smartphone-urile asistentilor medicali sau doctorilor si, astfel, amprentele ajung automat intr-o baza de date, in care pacientul are alocat un cod.Alexandra Grigore, care a absolvit un master in nanotehnologie si biotehnologie, la o universitate din Germania, nu este la prima isprava. I-a atras anterior atentia lui Bill Gates, care i-a finantat doctoratul la Universitatea Cambridge.