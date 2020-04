O romanca, in Consiliul Consultativ al lui Trump pentru Stiinta si Tehnologie: Sunt recunoscatoare sa pot adauga perspectiva mea

Ziare.

Rus, sefa a laboratorului de robotica al MIT, se declara recunoscatoare sa poata adauga acestui organizm perspectiva sa, ca om de stiinta in domeniul computerelor. Ea declara pentru Pro TV ca in adolescenta petrecuta la Cluj citea Jules Verne cu mare pasiune, iar povestile lui chiar o inspira si astazi."Daniela Rus, din Massachusetts, va fi membru al Consiliului Consultativ pentru Stiinta si Tehnologie", se arata intr-un comunicat al Casei Albe."Sunt recunoscatoare sa pot adauga perspectiva mea, ca om de stiinta in domeniul computerelor, la acest grup, intr-o perioada in care atatea probleme care implica Inteligenta Artificiala si alte aspecte ale informaticii ridica intrebari importante, stiintifice si politice, pentru natiune si pentru lume", a declarat Rus, conform MIT News.Daniela Rus s-a nascut in 1963 la Cluj, a absolvit in 1981 liceul Nicolae Balcescu din localitate. A emigrat in SUA in anii 1980, iar in 1993, la 30 de ani, devenea doctor in stiinta computerelor la Cornell University.Din 2003 lucreaza la Massaschusetts Institute of Technology (MIT), unde din 2012 este director al Laboratorului pentru Stiinta Computerelor si Inteligenta Artificiala (LSCID), considerat cel mai performant din lume in domeniul roboticii"Nu pot sa spun ca ma gandeam ca voi fi profesoara la MIT cand eram la liceu, in Romania, dar aveam suficiente visuri, nu am stiu care sunt realizabile, dar asta e o treaba foarte importanta, daca ai visuri, ai idei, ai dorinta sa faci ceva, e foarte important. Citeam Jules Verne cu mare pasiune. Si pot sa spun ca povestile lui chiar ma inspira si astazi. Eram foarte pasionata si imi aduc bine aminte de filmul Pierdut in Spatiu si de Star Trek", declara ea pentru Pro TV.