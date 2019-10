Salvare impresionanta a unui marinar roman din golful San Francisco (Video)

Ziare.

Romanul purta o vesta de salvare, care cel mai probabil i-a salvat viata, dar apa era foarte rece. NBC noteaza ca daca ar mai fi stat in apa 10-15 minute s-ar fi instalat hipotermia."Dupa o zi de pescuit am vazut ceva rosu in apa. Ne-am gandit ca este un jet ski", a spus capitanul Joey Gamez, precizand ca i-au aruncat o franghie romanului si apoi l-au scos din apa.Pescarii au precizat ca romanul nu vorbea foarte bine engleza, dar ca le-a explicat ca a cazut de pe una dintre "barcile acelea mari". Acestia si-au dat seama ca era vorba despre un vas care se afla la o distanta de un kilometru si ceva, in apropiere de portul Oakland.A.G.