Anunt discriminatoriu intr-un tren din Italia: Tiganii sa coboare la prima statie

Conductorul risca sa fie sanctionat dupa ce pasagerii au semnalat, miercuri, socati, incidentul presei, relateaza The Associated Press.Acestia au declarat ca l-au auzit marti pe conductor apreciind in mod vulgar, la sistemul de sonorizare al unui tren Trenord, ca "tiganii" au adus pe toata lumea la capatul rabdarii si le-a spus calatorilor "sa nu dea bani molestatorilor", care ar trebui "sa coboare la urmatoarea statie".Acesta este ultimul dintr-o serie de incidente rasiste, in contextul in care noul Guvern italian de extrema dreapta si populist a adoptat o politica dura impotriva migrantilor.Ministrul italian de Interne Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), care a indemnat recent la efectuarea unui recensamant al rromilor , a apreciat ca lumea ar trebui sa fie ingrijorata de "agresiuni" ale pasagerilor si echipajului si nu de mesaje "impotriva agresorilor".