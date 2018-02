Politia din Frankfurt a inceput sa anuleze pasapoartele romanilor prinsi la cersit

Ziare.

Asociatia de sprijin pentru rromi (Forderverein Roma) a indicat, intr-un comunicat de presa, ca biroul de ordine publica din Frankfurt a actionat intr-o maniera "inumana" si "ilegala" cand a stampilat pasapoartele a doua femei rrome originare din Romania cu mentiunea "prinse cersind in mod agresiv".Potrivit organizatiei,, care sunt proprietatea statului roman.Cele doua femei sunt originare din orasul Gheorghieni, unde au avut de suferit din cauza saraciei si a persecutiilor, afirma organizatia, precizand ca ele stateau pe strada cersind bani cand au fost retinute."Acest comportament arata in mod scandalos un mare grad de excludere si stigmatizare. Femeile vor fi denuntate de fiecare data cand sunt verificate documentele lor", se afirma in comunicatul publicat saptamana trecuta.Frankfurter Rundschau (FR) a fost prima publicatie care a relatat marti despre incident si a confirmat ca biroul de ordine publica nu le permite oficialilor sai sa inscriptioneze pasapoartele oamenilor in acest mod."Astfel de inscrisuri in pasapoarte nu sunt permise", a declarat un purtator de cuvant pentru FR, adaugand ca oficialul respectiv a fost atentionat in legatura cu eroarea sa.Dar Asociatia de sprijin pentru rromi, care intentioneaza sa intreprinda o actiune in justitie, a afirmat ca incidentul face parte dintr-o politica mai ampla de persecutare a cersetorilor rromi care are scopul in ultima instanta "de a-i expulza pe migrantii rromi fara adapost din orasul Frankfurt".