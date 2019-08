Romanii care merg in Grecia sunt avertizati de MAE ca pot contracta virusul West Nile

Ziare.

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile responsabile au anuntat asupra riscului contractarii virusului West Nile pentru perioada de vara. Pana in prezent au fost raportate un numar de 25 de cazuri, dintre care 2 (doua) persoane au decedat. Se recomanda sa se foloseasca imbracaminte care sa acopere cea mai mare parte a corpului si, de asemenea, sa foloseasca repelente si spray atat pentru corp, cat si pentru mediul inconjurator", conform avertizarii transmise News.ro.Regiunile afectate pana in prezent sunt: Katerini, Topeiros Xanthi, Nestos Kavala, Larisa, Sofades Kaditsas, East Attica, Spata.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic +306906479076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://atena.mae.ro http://salonic.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.