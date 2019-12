Romanii vin acasa de Craciun din toate colturile lumii - cel mai scump bilet de avion cumparat a fost de 2.138 de euro

Ziare.

Datele Vola.ro arata ca principalele aeroporturi de imbarcare pentru romanii care vin acasa de Craciun raman orasele europene in care exista comunitati importante de romani, precum: Londra, Bruxelles, Dublin, Madrid, Roma, Paris si Milano.In acelasi timp, numarul romanilor care studiaza si lucreaza in orasele europene si prefera sa calatoreasca spre casa cu avionul in perioada sarbatorilor creste de la an la an si, de exemplu, in decembrie 2018 s-au inregistrat cu pana la 48% mai multe rezervari fata de aceeasi perioada din 2017. De asemenea, cresteri substantiale s-au inregistrat si la zborurile intercontinentale, iar Vola.ro estimeaza cu pana la 25-30% mai multe rezervari cu plecare in luna decembrie 2019, fata de luna decembrie 2018.Potrivit sursei citate, pretul mediu al unui bilet de avion, in aceasta perioada, este de 151 euro/persoana, mai mult de 70% dintre zborurile rezervate fiind realizate cu companii low-cost si aproape jumatate dintre rezervarile facute includ acum si un bagaj de cala.Analiza tur-operatorului online releva faptul ca cel mai ieftin bilet de avion spre Romania cumparat pentru o calatorie in perioada Craciunului a costat 29 de euro si a inclus un bilet dus-intors pe ruta Roma - Bucuresti.La polul opus, s-a aflat un bilet in valoare de 2.138 de euro si a inclus un bilet dus-intors New York - Bucuresti, cu sosire in ajunul Craciunului si plecare pe 4 ianuarie 2020. Totodata, cea mai scurta sedere aferenta unui bilet de avion este de doar o zi, iar cea mai lunga este de 45 de zile.In acelasi context, cea mai lunga calatorie spre casa rezervata pe Vola.ro are ca punct de imbarcare Manila (Filipine), pasagerul urmand sa calatoreasca peste 25 de ore (inclusiv perioada de escala) pentru a ajunge acasa.