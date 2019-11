Diego Maradona a anuntat cui va dona toti banii pe care i-a castigat

Ziare.

Gianinna Maradona a afirmat, pe contul sau de Instagram, ca tatal sau "este omorat pe dinauntru fara ca el sa observe"."Este ca si cum ai merge la o gradina zoologica in care te poti fotografia cu un leu urias. Dar il tin inchis, pentru ca este imposibil sa imblanzesti fiara. Orice asemanare cu realitatea este pura coincidenta. Rugati-va pentru el", a scris fiica fostului decar al nationalei Argentinei.Campionul mondial cu Argentina din 1986 (Mexic) i-a raspuns fiicei sale luni prin intermediul unei inregistrari video pe care a publicat-o pe contul sau de Instagram."Nu mor deloc. Dorm linistit pentru ca lucrez. M-a durut mult sa pierd cu Estudiantes. Nu stiu ce a vrut sa spuna Giannina sau ce a interpretat. Eu stiu ca acum, pentru ca sunt mai batran, le pasa mai mult de ceea ce lasi decat de ceea ce faci", a spus Diego."Dar eu le spun tuturor ca voi dona. Tot ce am castigat in viata asta voi dona. Asa ca vor continua sa spuna altcuiva cand voi muri, dar deocamdata nu. Sunt foarte sanatos", a adaugat "El Pibe".Maradona se afla in proces cu Claudia Villafane, fosta sa sotie si mama celor doua fiice ale sale, Dalma si Gianinna, pe care o acuza ca l-a inselat.La randul ei, fosta sotie a lui Maradona a intrat in polemica tot pe Instagram. "Daca ai curajul sa incarci pe Instagram un videoclip in care vorbesti de fiica noastra, eu sper ca vei avea si maine pentru a aparea in instanta, deoarece pana acum nu ai facut-o niciodata".Gimnasia, care a obtinut doua victorii de la startul acestui sezon, se afla in continuare pe un loc retrogradabil si are nevoie de mai multe victorii pentru a se mentine in divizia de elita.