Maradona a dansat si cantat la vestiare dupa prima victorie pe banca lui Gimnasia (Video)

Here is Diego Maradona celebrating a first win with his new side, in a typically understated manner. 💃 pic.twitter.com/eYTvTpP5m4 - FotMob (@FotMob) October 5, 2019

Gimnasia a invins sambata pe cei de la Godoy Cruz, scor 4-2, iar imediat dupa acest prim succes pe banca celor din La Plata, Maradona, 58 de ani, a facut spectacol in vestiare, incepand sa danseze si sa cante, dupa cum puteti urmari mai jos:Maradona a preluat aceasta echipa de pe ultimul loc in Argentina, cu doar un punct in primele 5 etape. Au urmat trei infrangeri cu Maradona pe banca, dar pana la urma a venit victoria cu echipa de pe penultimul loc, cu 3 puncte la activ.Acum, Godoy Cruz a coborat pe ultima pozitie, locul 24, iar La Plata a urcat pe locul 23."El Pibe D'Oro" mai antrenase ultima data in Mexic, la Dorados.