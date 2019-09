Maradona a preluat o noua echipa: Imi voi da viata aici

Ziare.

''Respect toate cluburile de fotbal din Argentina si din lume, dar cand intru intr-un lucru sunt foarte incapatanat, foarte incapatanat. Vreau sa stie toata lumea, imi voi da viata aici. Trebuie sa profitam acum si sa acceleram pana la fund la Gimnasia.Trebuie sa castigi, sa castigi si sa castigi. Astazi a fost primul meu antrenament. Am vorbit mult, am vorbit mai mult decat ne-am antrenat si asta mi-a facut bine'', a spus Maradona, 58 ani, intr-un interviu acordat canalului Fox Sports.Primul meci al clubului din La Plata cu Maradona pe banca tehnica are loc duminica, cand va primi vizita lui Racing Club, campioana en titre, in etapa a 6-a din Superliga argentiniana. Gimnasia La Plata ocupa locul 24, cu un singur punct din cinci meciuri Maradona a antrenat ultima oara o echipa argentiniana de club, Racing Club, in urma cu 24 de ani.