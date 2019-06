Maradona si-a dat demisia

Ziare.

"Diego Maradona a decis sa nu continue ca antrenor la Dorados. In urma sfaturilor medicilor, el isi va consacra timpul sanatatii sale si va fi supus unor operatii la umar si genunchi. Multumiri familiei Dorados", a scris in reteaua de socializare avocatul Matias Morla.Bilantul lui Maradona (58 ani) la carma echipei din Sinaloa este unul bun - a luat echipa in septembrie anul trecut, in etapa a opta a campionatului, cand Dorados se afla pe locul 13 din 15 echipe, a redresat-o si a condus-o de doua ori in finala campionatului de esalon secund, prima oara in Apertura iar apoi in Clausura, dar s-a inclinat de fiecare data in fata echipei Atletico San Luis.Maradona anuntase la inceputul lui aprilie ca intentioneaza sa paraseasca postul la finalul sezonului, considerand ca prezenta sa aduce decizii defavorabile formatiei din partea arbitrilor."Dorado pentru totdeauna. Multumim pentru tot, Diego", a transmis clubul pe Twitter, la plecarea tehnicianului.Fostul mare fotbalist argentinian a avut mai multe derapaje ca antrenor al echipei mexicane, fiind suspendat de comisia de disciplina in mai multe randuri, pentru insulte adresate jucatorilor, antrenorilor si suporterilor adversi, dar a fost sanctionat si pentru faptul ca a dedicat o victorie presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro.