Maradona va fi supus unei interventii chirugicale

Morla a explicat, pentru ziarul Clarin, ca interventia chirurgicala era "programata" si, dupa ce se va recupera, Maradona se va intoarce in Mexic.Fostul capitan si selectioner al Argentinei, in varsta de 58 ani, a ratat la finalul sezonului promovarea in prima liga mexicana cu Dorados, iar continuitatea sa la aceasta echipa era pusa sub semnul intrebarii."Am cerut un proiect pe doi ani, cu un buget pentru achizitionarea unor jucatori care imi plac. De asemenea, trebuie facuta o curatenie a lotului, pentru ne desparti de fotbalistii care nu se potrivesc cu jocul nostru. Daca mi se va spune ca nu este posibil, atunci voi pleca din Culiacan (statul mexican in care se afla orasul Sinaola - n.red.) cu cea mai buna amintire din lume", a declarat Maradona, campion mondial cu nationala tarii sale in 1986.Impresarul sau a asigurat, insa, ca starul argentinian "va continua alaturi de Dorados" si a negat zvonurile conform carora Maradona ar fi primit propuneri pentru a prelua conducerea reprezentativei Argentinei.